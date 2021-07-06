Манчини отреагировал на мнение, что Италия — фаворит Евро-2020

«Всё не так просто, но надеюсь, что вы окажетесь правы. Италия должна сыграть на очень высоком уровне, потому что у Испании отличная команда. В полуфинале не бывает лёгких игр», — цитирует Манчини пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.
Также тренер высказался об игре сборной Испании в тики-таку.
«Испанцы придумали тики-таку, добились больших успехов за счёт неё и продолжают успешно её применять. Италия не может стать Испанией. Мы будем играть в свою игру», — сказал он.
Матч Италия — Испания состоится 6 июня. Встреча пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Начало игры — в 22:00 мск.
Ранее сообщалось, что Англия сыграет с Данией в полуфинале Евро-2020.