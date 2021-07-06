СМИ: Лёв является одним из кандидатов на пост главного тренера сборной России

Как сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, Лёв является одним из трёх иностранцев, которые входят в шорт-лист потенциальных тренеров национальной команды.

Напомним, что тренер покинул сборную Германии после Евро-2020. Под его руководством бундестим стал чемпионом мира в 2014 году.

По итогам Евро-2020, Германия дошла до 1/8 финала, уступив Англии. Россия заняла последнее место в группе B и не смогла пройти в плей-офф.

Ранее сообщалось, что тренеры РПЛ отказались возглавить сборную России.