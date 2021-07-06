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6 июля
СМИ: Лёв является одним из кандидатов на пост главного тренера сборной России
Бывший главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв может возглавить национальную команду России.
Бывший главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв может возглавить национальную команду России.

Как сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, Лёв является одним из трёх иностранцев, которые входят в шорт-лист потенциальных тренеров национальной команды.

Напомним, что тренер покинул сборную Германии после Евро-2020. Под его руководством бундестим стал чемпионом мира в 2014 году.

По итогам Евро-2020, Германия дошла до 1/8 финала, уступив Англии. Россия заняла последнее место в группе B и не смогла пройти в плей-офф.

Ранее сообщалось, что тренеры РПЛ отказались возглавить сборную России.

Новости smi2.ru
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