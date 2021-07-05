Валуев считает, что судьбу Черчесова во главе сборной России должны решать госчиновники

«Я не буду говорить о технике и тактике, строить из себя человека, который в этом разбирается. Я смотрю на то, что отсутствовал кураж, который был у сборной на ЧМ-2018. Черчесов назвал себя государственным деятелем? Отчасти все тренеры являются государственными деятелями. У этой игры миллионы болельщиков, футбол — это спорт номер один. Потому любой результат и просчёт Черчесова будут восприниматься соответствующе. Стоит ли отправлять его в отставку? Раз он государственный деятель, то пускай это решают госчиновники. Я, как член Госдумы, против того, чтобы сборную страны возглавляли люди, под руководством которых команда будет терпеть неудачу за неудачей», — цитирует слова Валуева «Матч ТВ».

Сборная России на Евро-2020 добыла одну победу в трёх матчах и не сумела выйти в плей-офф.

Ранее бывший капитан сборной России предложил Черчесову поработать за 40 тыс. рублей.