Николаев оценил шансы Карасёва получить назначение на финал Евро-2020

«Новость для российского футбола о его назначении, безусловно, хорошая. Наверное, многие хотели бы видеть его арбитром в поле. Но главное, что он остаётся на Евро-2020. Каждый матч в любом качестве — полезный опыт для него на будущее. Своей работой на Евро эта бригада арбитров показала, что они могут стать одной из ведущих в Европе. Если Карасёва назначают на полуфинал, это значит, что к нему нет никаких вопросов. Я думаю, что у Сергея есть все шансы обслужить финальный матч Евро-2020 в Лондоне», — цитирует Николаева «Спорт-Экспресс».

Матч Италия — Испания состоится 6 июня в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Начало — в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что Карасёв будет резервным судьёй на полуфинальном матче Евро-2020 Италия — Испания.