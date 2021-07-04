СМИ рассказали, как Эриксен поздравил Данию с выходом в полуфинал Евро-2020

Полузащитник сборной Дании по футболу Кристиан Эриксен поздравил партнёров с победой над Чехией (2:1) и выходом в полуфинал чемпионата Европы посредством текстового сообщения.

Полузащитник сборной Дании по футболу Кристиан Эриксен поздравил партнёров с победой над Чехией (2:1) и выходом в полуфинал чемпионата Европы посредством текстового сообщения.

Как сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, после победы датчан над Чехией (2:1) в четвертьфинале турнира Эриксен прислал сообщение в командный чат в Whatsapp: «Я горжусь вами».

12 июня в концу первого тайма матча группового этапа между командами Финляндии и Дании Эриксен упал на газон и не сумел подняться. Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле на протяжении порядка 15 минут, затем его увезли в больницу. Впоследствии выяснилось, что у игрока был сердечный приступ.

В настоящее время 29-летний футболист уже выписан из больницы, ему был установлен кардиовертер-дефибриллятор.

Ранее сообщалось, что Дания обыграла Чехию и вышла в полуфинал Евро-2020.