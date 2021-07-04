Газзаев назвал успешным выступление сборной Украины на Евро-2020

«Украина показала свой максимум, которого могла достичь. Это большой успех для тренера Шевченко. Также очень приятно, как показал себя Ярмоленко. И один, и другой играли у меня в «Динамо». Я болел за них. Украинцы сыграли так, как смогли. В целом выступление Украины назову успешным» , — цитирует Газзаева «Спорт-Экспресс»»

Сборная Украины под руководством Андрея Шевченко дошла до 1/4 финала Евро-2020, где проиграла сборной Англии (0:4).

Ранее Зинченко обратился к болельщикам сборной Украины после вылета с Евро-2020.