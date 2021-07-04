Ребров: не сказал бы, что Украина плохо играла с Англией

Главный тренер «Аль-Айн» Сергей Ребров прокомментировал поражение сборной Украины от национальной команды Англии в матче 1/4 финала чемпионата по футболу 2020 года.

Главный тренер «Аль-Айн» Сергей Ребров прокомментировал поражение сборной Украины от национальной команды Англии в матче 1/4 финала чемпионата по футболу 2020 года.

«0:4 — это много. Но не сказал бы, что Украина плохо играла с Англией. Просто англичане использовали все свои моменты. Сейчас их сборная очень сильна. В пяти играх они не пропустили ни одного мяча, и это говорит о многом», — цитирует Реброва официальный сайт сборной Украины.

По мнению тренера, выход Украины в восьмёрку лучших сборных Европы — это огромный успех.

«Нужно поблагодарить игроков, тренеров и всю сборную за такое достижение. Результат последнего матча смазал впечатления, но я уже сказал — сборная Англии очень сильна», — добавил он.

Встреча проходила на стадионе «Олимпико» в Риме и завершилась со счётом 4:0.

Ранее Саутгейт прокомментировал победу над Украиной в четвертьфинале Евро-2020.