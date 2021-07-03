Юльманн — о выходе Дании в полуфинал Евро-2020: наши батареи почти разряжены, но это грандиозно

«Сегодня мы не показали очень красивой игры, но фантастически боролись, вратарь сыграл блестяще. Наши батареи почти разряжены, но выйти в полуфинал Евро — это грандиозно», — приводит слова Юльманна пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.
Он отметил, что ещё в начале сбора перед стартом Евро показал игрокам фотографию «Уэмбли», когда команда играла там осенью.
«Я сказал, что мы вернёмся туда», — добавил специалист.
Дания победила Чехию со счётом 2:1 и впервые с 1992 года вышла в полуфинал Евро.
Матч 1/2 финала с Англией состоится 7 июля в Лондоне на Уэмбли и начнётся в 22:00 мск.
Ранее сообщалось, что Томас Дилейни был признан лучшим игроком матча Евро-2020 Чехия — Дания.