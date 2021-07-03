Ярмоленко: Украина задержались на Евро-2020 дольше, чем Португалия и Германия

«Мы выступили хорошо. Конечно, в некоторых играх могли сыграть лучше, но я доволен общим результатом. Мы задержались дольше, чем такие команды, как Португалия, Германия, поэтому я могу только поздравить наших болельщиков с этим. Да, сегодня мы проиграли, но я считаю, что нужно смотреть, кому мы уступили — считаю, одной из лучших команд мира», — приводит слова Ярмоленко ua.Tribuna.

Украина впервые в своей истории вышла в четвертьфинал Евро, что стало повторением её лучшего результата на мировых первенствах — на чемпионате мира 2006 года украинцы дошли до 1/4 финала, где проиграли будущим чемпионам, сборной Италии (0:3). В четвертьфинале Евро-2020 Украина потерпела разгромное поражение от Англии со счётом 0:4.

Ранее Андрей Шевченко заявил что наверное, Украине ещё рано замахиваться на такие горы, как Англия.