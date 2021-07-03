Отец Черышева считает, что Дания может выиграть Евро-2020

«Датчане могут стать чемпионами Евро-2020, учитывая футбол, который они показывают. Мне очень нравится, что они идут от меньшего к большему. Показывают интересную атакующую игру. Плюс в их рядах есть шикарные исполнители», — приводит слова Черышева-старшего «Матч ТВ».

Он отметил, что в игре датчан бросается в глаза скорость их работы с мячом.

«Это работа детских школ. Они заставляют ребят и много внимания уделяют их техническим данным. Любой футболист, который сейчас находится в рядах сборной Дании, не боится идти в обыгрыш. Также они очень быстро адаптируются к любому языку. Когда мы уезжали за границу, это было нашей задачей», — добавил специалист.

На Евро-2020 Дания уже дошла до 1/4 финала, где за выход в полуфинал борется с Чехией. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.