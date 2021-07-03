Футболисты сборной Чехии подарили датчанам футболку с фамилией Эриксена

Капитан сборной Чехии по футболу Томаш Соучек вручил капитану команды Дании Симону Кьяеру футболку чешской национальной команды с фамилией Кристиана Эриксена перед началом встречи в рамках 1/4 финала Евро-2020.

Капитан сборной Чехии по футболу Томаш Соучек вручил капитану команды Дании Симону Кьяеру футболку чешской национальной команды с фамилией Кристиана Эриксена перед началом встречи в рамках 1/4 финала Евро-2020.

На футболке с 10-м номером и фамилией Эриксена — пожелания выздоровления Кристиану, а также автографы игроков сборной Чехии.

Капитан датчан Симон Кьер с подарком в виде чешской футболки с фамилией Эриксен на спине ❤️#ЕВРО2020pic.twitter.com/omWHmzxZe7 — УЕФА (@UEFAcom_ru) July 3, 2021

Матч первого тура группового этапа Евро-2020 между Данией и Финляндией был прерван из-за потери сознания Эриксеном, которого удалось спасти. Датский полузащитник пережил остановку сердца. Футболиста госпитализировали, впоследствии его состояние стабилизировалось.

Встреча 1/4 финала Евро-2020 Чехия — Дания проходит на стадионе «Олимпийский» в Баку.

Ранее Дольберг удвоил преимущество Дании в матче 1/4 финала Евро-2020 с Чехией.