Экс-президент «Локомотива» предположил, что Италия сыграет в финале Евро с Англией

Бывший президент футбольного клуба «Локомотив» Николай Наумов высказался о поражении сборной Бельгии от Италии в четвертьфинале Евро-2020.

Бывший президент футбольного клуба «Локомотив» Николай Наумов высказался о поражении сборной Бельгии от Италии в четвертьфинале Евро-2020.

«Вот бельгийцев жалко. У них сейчас сильное поколение, которое потихоньку уходит, так ничего и не выиграв. Хотя они этого не заслуживают. Один Де Брёйне чего стоит», — цитирует Наумова «Советский спорт».

По его мнению, Де Брёйне является великим мастером, а сама игра бельгийцев на турнире была очень стабильной.

«Но я болею за итальянцев, поэтому мне приятно, что они вышли в полуфинал. Думаю, они и до финала доберутся. Наверное, там уже сыграют с англичанами», — добавил Наумов.

Сборная Италии обыграла команду Бельгии со счётом 2:1 и вышла в полуфинал Евро-2020, где встретится со сборной Испании. Матч состоится 6 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Ранее сообщалось, что Италия стала второй сборной в истории, которая выиграла пять матчей подряд на Евро.