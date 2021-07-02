Манчини считает, что Италия сыграла безупречно в матче с Бельгией

«Не думаю, что нам было слишком уж тяжело в каком-то из игровых отрезков. Чтобы победить такую команду, как сборная Бельгии, необходимо сыграть безупречно — именно это сегодня и произошло. Мы забили два мяча, а могли и больше. Считаю победу абсолютно заслуженной. На очереди — сборная Испании, но, чем дальше, тем становится труднее. Сейчас же мы хотим просто подумать об этой игре и нашей победе в ней», — приводит слова Манчини пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.

Италия победила Бельгию со счётом 2:1 и сыграет с Испанией в полуфинале Евро-2020.

Ранее сообщалось, что Италия установила рекорд Евро по продолжительности серии побед.