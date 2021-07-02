Симон: я бы отдал звание звезды матча Соммеру

Голкипер сборной Испании Унай Симон прокомментировал победу над национальной командой Швейцарии в четвертьфинале чемпионата Европы по футболу.

Голкипер сборной Испании Унай Симон прокомментировал победу над национальной командой Швейцарии в четвертьфинале чемпионата Европы по футболу.

«Это футбол. Мы заслуженно победили. Об этой победе нужно забыть так же быстро, как об ошибке в прошлом матче, потому что в следующей игре нас ждёт очень сложный соперник. К полуфиналу мы должны подойти свежими и с высоко поднятой головой. Теперь нам нужно выиграть Евро», — приводит слова Симона пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.

Он также высказался о признании его лучшим игроком матча.

«Честно говоря, я бы отдал звание звезды матча Яну Соммеру», — добавил Симон.

Испания по пенальти победила Швейцарию со счётом 1:1 (3:1).

Симон выполнил два сейва в игровое время и отразил удары швейцарцев Фабиана Шера и Мануэля Аканжи в серии послематчевых пенальти.

В свою очередь, голкипер сборной Швейцарии Ян Соммер отразил десять ударов по своих воротам в игровое время и удар Родри в послематчевой серии 11-метровых.

В полуфинале соперником Испании станет победитель противостояния Бельгия — Италия.

Ранее Джердан Шакири высказал мнение, что Швейцарии не хватило удачи в матче с Италией.