Петиция за переигровку матча Евро-2020 Франция — Швейцария собрала более 200 тысяч подписей

Болельщик сборной Франции создал петицию с просьбой переиграть матч 1/8 финала чемпионата Европы по футболу — 2020 с национальной командой Швейцарии.

Болельщик сборной Франции создал петицию с просьбой переиграть матч 1/8 финала чемпионата Европы по футболу — 2020 с национальной командой Швейцарии.

Как сообщает издание RTL, болельщик уверен, что вратарь швейцарской команды Ян Зоммер в эпизоде с незабитым пенальти нападающего французской сборной Килиана Мбаппе нарушил правила.

По его мнению, Зоммер не находился на линии ворот и получил преимущество при отражении удара.

Петицию подписали более 200 тыс. человек.

Напомним, что встреча проходила на стадионе «Националь» в Бухаресте. Основное и дополнительное время игры завершилось со счётом 3:3. В серии пенальти победу одержала Швейцария. Решающий пенальти не забил Мбаппе.

Ранее министр здравоохранения Швейцарии призвал болельщиков не ехать в Петербург на Евро.