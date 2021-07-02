Петиция за переигровку матча Евро-2020 Франция — Швейцария собрала более 200 тысяч подписей

Как сообщает издание RTL, болельщик уверен, что вратарь швейцарской команды Ян Зоммер в эпизоде с незабитым пенальти нападающего французской сборной Килиана Мбаппе нарушил правила.
По его мнению, Зоммер не находился на линии ворот и получил преимущество при отражении удара.
Петицию подписали более 200 тыс. человек.
Напомним, что встреча проходила на стадионе «Националь» в Бухаресте. Основное и дополнительное время игры завершилось со счётом 3:3. В серии пенальти победу одержала Швейцария. Решающий пенальти не забил Мбаппе.
Ранее министр здравоохранения Швейцарии призвал болельщиков не ехать в Петербург на Евро.