Слуцкий считает, что Карасёв больше не будет судить матчи Евро-2020

«У меня никогда не было сомнений в том, что Сергей Карасёв — квалифицированный арбитр. Он качественно отработал предыдущие два матча, но, думаю, больше не будет судить на чемпионате. В четвертьфинале будет не много арбитров задействовано, поэтому могут Карасёва не использовать», — сказал Слуцкий в эфире передачи «Коммент.Шоу».

Напомним, что на Евро-2020 Карасёв в качестве главного арбитра работал на матчах группового этапа Италия — Швейцария и Германия — Венгрия, а также на встрече Нидерланды — Чехия в 1/8 финала.

Ранее сообщалось, что Карасёв назначен резервным арбитром на четвертьфинальный матч Евро-2020 между Чехией и Данией.