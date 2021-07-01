Кудряшов не исключил, что может продолжить карьеру в Москве

«Антальяспор» хочет, чтобы я остался, но сейчас уже не знаю. Сейчас планирую уехать с семьёй и телефон оставить в Москве. Какие ещё страны интересуются мной? Не знаю, я хочу там, где будет комфортно семье, они хотят вернуться в Москву. Себе я желаю только здоровья, всё остальное достигается», — приводит слова Кудряшова «Матч ТВ».

34-летний защитник играл за «Антальяспор» с января 2020 года. Его контракт был рассчитан на полтора года. За это время он провёл за команду 62 матча и записал в свой актив три голевые передачи.

Ранее сообщалось, что Алан Дзагоев стал свободным агентом.