Российский болельщик рассказал детали конфликта с украинскими фанатами на матче Швеция — Украина

По его словам, он просто планировал мирно посмотреть матч вместе со своим другом с Украины и товарищем из Польши.
«Этот шанс случается один раз в четыре года, в этот раз — пять. И мы просто хотели на футбол поехать. Польша тоже была на чемпионате — они проиграли. Россия — тоже проиграла. Остались украинцы. Провокации — нет, даже не планировали... Мы думали, что будет всё нормально», — отметил он.
Ранее сообщалось, что украинские фанаты напали на российского болельщика на трибунах во время матча 1/8 финала чемпионата Европы по футболу со Швецией.