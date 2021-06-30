Российский болельщик рассказал детали конфликта с украинскими фанатами на матче Швеция — Украина

Российский болельщик Денис Смоленский, на которого напали украинские фанаты на матче Швеция — Украина, в беседе с RT рассказал о произошедшем конфликте.

Российский болельщик Денис Смоленский, на которого напали украинские фанаты на матче Швеция — Украина, в беседе с RT рассказал о произошедшем конфликте.

По его словам, он просто планировал мирно посмотреть матч вместе со своим другом с Украины и товарищем из Польши.

«Этот шанс случается один раз в четыре года, в этот раз — пять. И мы просто хотели на футбол поехать. Польша тоже была на чемпионате — они проиграли. Россия — тоже проиграла. Остались украинцы. Провокации — нет, даже не планировали... Мы думали, что будет всё нормально», — отметил он.

Ранее сообщалось, что украинские фанаты напали на российского болельщика на трибунах во время матча 1/8 финала чемпионата Европы по футболу со Швецией.