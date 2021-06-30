Сёмин: Шевченко успешно продолжает украинское тренерское поколение

Бывший главный тренер московского «Локомотива» и киевского «Динамо» Юрий Сёмин прокомментировал выход сборной Украины в 1/4 финала Евро-2020 после победы над национальной командой Швеции.

Бывший главный тренер московского «Локомотива» и киевского «Динамо» Юрий Сёмин прокомментировал выход сборной Украины в 1/4 финала Евро-2020 после победы над национальной командой Швеции.

«Самое важное для Украины — команда прошла дальше. Если есть результат, значит, игра хорошая, второй гол был очень красивым. Команда прогрессирует, Андрей Шевченко — местный специалист, это мне очень нравится. Нравится, что он был великим футболистом, стал таким успешным тренером. Он продолжает украинское тренерское поколение, продолжает успешно. Шевченко понимает, что сделал бы игрок в той или иной ситуации, и стал тренером, который добивается результата», — приводит слова Сёмина «Чемпионат».

Сборная Украины победила команду Швеции со счётом 2:1 благодаря голу в дополнительное время и вышла в четвертьфинал Евро-2020 где сыграет со сборной Англии. Для украинской команды нынешнее выступление в плей-офф континентального первенства является первым в истории.

Ранее сообщалось, что мяч Довбика в ворота Швеции стал самым поздним победным голом в истории Евро.