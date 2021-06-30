Тренер сборной Швеции назвал вылет от Украины своим самым горьким опытом в футболе

«Мы провели очень хороший матч. Во втором тайме у нас были моменты, чтобы его решить. Но он перешел в овертайм, и после удаления мы просто оборонялись. Мы хорошо это делали, поэтому, пожалуй, это мой самый горький опыт в футболе — вылететь так, прямо перед окончанием времени матча», — цитирует специалиста сайт УЕФА.

По его словам, все члены команды разочарованы, а в раздевалке стояла тишина. Он отметил, что только время исцелит эту рану от поражения.

«Все заканчивается внезапно, всё то хорошее, что мы строили вместе. Мы были близки к тому, чтобы добиться чего-то по-настоящему значимого. Но мы уезжаем с честью, потому что Швеция не выходила из группы с 2004 года», — добавил Андерссон.

Украина обыграла Швецию со счётом 2:1 благодаря голу в дополнительное время и впервые в истории вышла в четвертьфинал чемпионата Европы, где встретится с Англией.

Ранее сообщалось, что мяч Артёма Довбика в ворота Швеции стал самым поздним победным голом в истории Евро.