Стерлинг заявил, что Англия знала, как играть с Германией в матче Евро-2020

«Мы понимали, что нужно показать отличную игру против очень хорошей команды, и, думаю, нам сегодня это удалось. Знали, с какой высокой интенсивностью способны сыграть и что мало кто сможет с такой справиться. Два парня в полузащите — Деклан Райс и Калвин Филлипс — выдали классный матч: они вгрызались в землю, просто зверюги», — приводит слова Стерлинга пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.

Англия победила Германию со счётом 2:0 и вышла в четвертьфинал турнира, где сыграет с победителем противостояния Швеция — Украина.

Ранее сообщалось, что Стерлинг стал вторым игроком в истории сборной Англии, забившим три первых мяча команды на Евро и ЧМ.