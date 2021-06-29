Кейн сравнялся с Руни по голам за Англию на Евро и ЧМ

Нападающий сборной Англии Гари Кейн забил первый мяч в составе команды на чемпионате Европы по футболу.

Нападающий сборной Англии Гари Кейн забил первый мяч в составе команды на чемпионате Европы по футболу.

Форвард отличился на 86-й минуте матча 1/8 финала с Германией, забив свой седьмой мяч в составе национальной команды на чемпионатах мира и Европы.

Таким образом, он сравнялся по данному показателю с лучшим бомбардиром в истории сборной — Уэйном Руни.

Лидерами по числу голов за Англию на Евро и ЧМ являются Гари Линекер, забивший десять мячей, и Алан Ширер, на счету которого девять голов.

Ранее сообщалось, что Рахим Стерлинг стал вторым игроком в истории сборной Англии, забившим три первых мяча команды на Евро и ЧМ.