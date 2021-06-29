Семак высказался о выступлении сборной России на Евро-2020

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о выступлении сборной России на чемпионате Европы по футболу — 2020.

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о выступлении сборной России на чемпионате Европы по футболу — 2020.

«До финальной части чемпионата Европы многие предполагали, что с Бельгией будет сложно, потому что они объективно сильнее. Финляндию нужно было победить — так и произошло. Что касается Дании, то здесь сыграл и фактор чужого поля, и удача, если говорить по первому тайму», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».

По мнению тренера, сборная России неплохо смотрелась в матче с национальной командой Дании.

«Могли забить, но пропустили. В конце матча было сложно рассчитывать на положительный результат. Дальше включилась разница, кто-то с тремя очками прошёл в плей-офф. России, к сожалению, разница не позволила включиться в борьбу, чтобы выйти из группы», — сказал он.

Напомним, что на Евро-2020 Россия заняла последнее место в группе B.

Ранее сообщалось, что РФС перенёс заседание комитета по итогам выступления сборной России на Евро-2020.