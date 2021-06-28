Джака стал лучшим игроком матча Швейцария — Франция

Джака провёл на поле все 120 минут и отметился голевой передачей на Марио Гаврановича, который сравнял счёт на 90-й минуте, переведя встречу в дополнительное время.

«Он впечатляюще сыграл в полузащите, выполняя и атакующие, и оборонительные функции. Это настоящий лидер своей команды с отличными коммуникативными и организационными качествами», — сказал о Джаке технический наблюдатель УЕФА Коринна Дьякр.

В 1/4 финала сборная Швейцарии сыграет с командой Испании. Матч пройдёт 2 июля в Санкт-Петербурге.

Ранее Линекер восхитился игрой Швейцарии в матче 1/8 финала с Францией.