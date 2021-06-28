Далич заявил, что сборной Хорватии не хватало Ловрена в матче 1/8 финала Евро-2020 с Испанией

«Мы хорошо играли. Мы сделали всё, что могли, отыгрались, сделали счёт 3:3. У нас было ещё несколько моментов, но в конечном итоге победить мы не сумели. У нас была цель выйти в плей-офф, и мы сделали это, однако здесь столкнулись с очень сильной испанской сборной. Отсутствие даже одного ключевого футболиста — большая потеря для нашей команды, а у нас не хватало двоих — Ловрена и Перишича. Мы сделали всё возможное, чтобы добиться положительного результата, и у нас почти получилось», — цитирует слова Далича официальный сайт УЕФА.

Ловрен пропускал матч из-за перебора жёлтых карточек.

Ранее сообщалось, что матч сборных Испании и Хорватии стал вторым по результативности за всю историю ЧЕ.