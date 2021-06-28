Бускетс поддержал вратаря сборной Испании Симона, допустившего результативную ошибку в матче с Хорватией

Капитан сборной Испании по футболу Серхио Бускетс прокомментировал победу над командой Хорватии в матче 1/8 чемпионата Европы (5:3 в дополнительное время), поддержав вратаря своей команды Унаи Симона.

Капитан сборной Испании по футболу Серхио Бускетс прокомментировал победу над командой Хорватии в матче 1/8 чемпионата Европы (5:3 в дополнительное время), поддержав вратаря своей команды Унаи Симона.

«К сожалению, Дани Ольмо не сумел сделать счёт 4:1 как раз перед тем, как хорваты перестроились. В целом я очень доволен результатом и выходом в четвертьфинал. Унаи Симон знает, что мы ему полностью доверяем. С автоголом ему не повезло, однако он психологически очень устойчив и амбициозен, что и продемонстрировал сегодня. После пропущенного мяча он играл исключительно надёжно, сделав несколько отличных сейвов», — цитирует слова Бускетса официальный сайт УЕФА.

На 20-й минуте встречи Симон не сумел принять пас от Педри, в результате чего мяч попал в ворота.

В четвертьфинале испанцы сыграют с победителем противостояния французов и швейцарцев. Матч 1/4 финала с участием подопечных Луиса Энрике пройдёт в Санкт-Петербурге 2 июля.

Ранее сообщалось, что Бускетс стал лучшим игроком матча Евро-2020 Хорватия — Испания.