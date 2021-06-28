Испания стала первой командой в истории ЧЕ, за которую в одном матче забили пять разных игроков

Сборная Испании стала первой национальной командой в истории чемпионатов Европы по футболу, за которую в одном матче забили пятеро разных футболистов.

Сборная Испании стала первой национальной командой в истории чемпионатов Европы по футболу, за которую в одном матче забили пятеро разных футболистов.

Об этом сообщает Squawka. В матче 1/8 финала Евро-2020 сборная Испании в дополнительное время обыграла хорватов со счётом 5:3. В составе команды Луиса Энрике забивали Пабло Сарабия, Сесар Аспиликуэта, Ферран Торрес, Альваро Мората и Микель Оярсабаль.

Сборная Испании вышла в четвертьфинал турнира и сыграет с победителем противостояния Франция — Швейцария. Матч пройдёт 4 июля в Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что матч сборных Испании и Хорватии стал вторым по результативности за всю историю ЧЕ.