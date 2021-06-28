Клопп назвал безумием списание со счетов сборной Германии на Евро-2020

«Списывать со счетов Германию сейчас — это безумие. Мы здорово сыграли с Францией, а над Португалией доминировали так, как практически ни над кем за последние годы», — цитирует Клоппа Goal.com.
Он отметил, что у национальной команды действительно возникли проблемы с Венгрией, но периодически приходится проводить такие матчи.
«А теперь мы собираемся показать себя во вторник», — добавил немец.
Германия заняла второе место в группе с Францией, Португалией и Венгрией. В первом раунде плей-офф немцы сыграют с Англией.
Ранее сообщалось, что УЕФА расследует возможное проявление дискриминации на матче Евро-2020 Германия — Венгрия.