Клопп назвал безумием списание со счетов сборной Германии на Евро-2020

«Списывать со счетов Германию сейчас — это безумие. Мы здорово сыграли с Францией, а над Португалией доминировали так, как практически ни над кем за последние годы», — цитирует Клоппа Goal.com.

Он отметил, что у национальной команды действительно возникли проблемы с Венгрией, но периодически приходится проводить такие матчи.

«А теперь мы собираемся показать себя во вторник», — добавил немец.

Германия заняла второе место в группе с Францией, Португалией и Венгрией. В первом раунде плей-офф немцы сыграют с Англией.

Ранее сообщалось, что УЕФА расследует возможное проявление дискриминации на матче Евро-2020 Германия — Венгрия.