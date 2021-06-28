Энрике рассказал о настрое Испании перед матчем с Хорватией

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике поделился ожиданиями от матча 1/8 финала чемпионата Европы по футболу — 2020 с национальной командой Хорватии.

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике поделился ожиданиями от матча 1/8 финала чемпионата Европы по футболу — 2020 с национальной командой Хорватии.

«Мы хорошо знаем хорватских футболистов. Основная группа игроков у Хорватии та же, что и тогда, когда я впервые руководил сборной в матче против них. И тренер — тот же. Мы друг друга знаем наизусть», — цитирует Энрике пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.

Также тренер рассказал о настрое сборной Испании на предстоящую встречу.

«У Испании настрой всегда одинаковый — что перед Швецией, что перед Словакией. Множество голов в последней игре ни на что не влияют. Хотя, разумеется, ты становишься увереннее, если завершаешь групповой этап крупной победой», — сказал он.

Матч Хорватия — Испания состоится 28 июня. Встреча пройдёт на стадионе «Паркен» в Копенгагене. Начало игры — в 19:00 мск.

Ранее сообщалось, что у Перишича выявлен коронавирус перед матчем Евро-2020 с Испанией.