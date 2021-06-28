Даеи уверен, что Роналду побьёт мировой рекорд по количеству голов за сборную

«Я ожидал, что Криштиану побьёт мой рекорд. Уверен, что Роналду забьёт гораздо больше меня. Он достоин этого рекорда. Когда такой футболист повторяет мой рекорд, это честь для меня», — цитирует Даеи AS.
Встреча проходила на стадионе «Ла Картуха» в Севилье и завершилась со счётом 1:0.
Напомним, что Роналду оформил дубль в матче третьего группового этапа Евро-2020 со сборной Франции. Нападающий забил 109 мячей за сборную и повторил мировой рекорд, который принадлежит Даеи.
Ранее сообщалось, что Бельгия победила Португалию и вышла в четвертьфинал Евро-2020.