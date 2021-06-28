Даеи уверен, что Роналду побьёт мировой рекорд по количеству голов за сборную

Бывший нападающий сборной Ирана Али Даеи поделился мнением об игре капитана и форварда национальной команды Португалии Криштиану Роналду в матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу — 2020 с Бельгией.

Бывший нападающий сборной Ирана Али Даеи поделился мнением об игре капитана и форварда национальной команды Португалии Криштиану Роналду в матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу — 2020 с Бельгией.

«Я ожидал, что Криштиану побьёт мой рекорд. Уверен, что Роналду забьёт гораздо больше меня. Он достоин этого рекорда. Когда такой футболист повторяет мой рекорд, это честь для меня», — цитирует Даеи AS.

Встреча проходила на стадионе «Ла Картуха» в Севилье и завершилась со счётом 1:0.

Напомним, что Роналду оформил дубль в матче третьего группового этапа Евро-2020 со сборной Франции. Нападающий забил 109 мячей за сборную и повторил мировой рекорд, который принадлежит Даеи.

Ранее сообщалось, что Бельгия победила Португалию и вышла в четвертьфинал Евро-2020.