Далич: Испания, как и Хорватия, начала чемпионат Европы не с той ноги

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич поделился ожиданиями от матча 1/8 финала чемпионата Европы по футболу — 2020 с национальной командой Испании.

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич поделился ожиданиями от матча 1/8 финала чемпионата Европы по футболу — 2020 с национальной командой Испании.

«Испания, как и Хорватия, начала чемпионат Европы не с той ноги. Но свою последнюю игру испанцы выиграли со счётом 5:0. Они любят владеть мячом и у них всегда одна задача — побеждать. Нам будет очень непросто», — цитирует Далича пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.

Также тренер ответил на вопрос о том, как сборная Хорватии собирается заменить полузащитника Ивана Перишича, у которого был выявлен коронавирус перед встречей.

«Иван был одним из лучших на групповом этапе. Нам будет сложно заменить Перишича. Но у нас есть ещё несколько футболистов на этой позиции, которые ждут свой шанс», — сказал он.

Матч Хорватия — Испания состоится 28 июня. Встреча пройдёт на стадионе «Паркен» в Копенгагене. Начало игры — в 19:00 по мск.

Ранее сообщалось, что у Перишича выявлен коронавирус перед матчем Евро-2020 с Испанией.