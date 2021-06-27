Сантуш — о вылете Португалии с Евро-2020: некоторые игроки плачут в раздевалке

«Мы разочарованы и опечалены. Некоторые игроки плачут в раздевалке. Они отдали все силы. Бельгия пробила шесть раз и один раз попала в створ, мы нанесли 29 ударов, дважды угодили в штангу. Но поражение есть поражение. Если честно, у меня нет слов», — приводит слова Сантуша Record.

Он отметил, что его команда хотела пройти в следующую стадию и верила, что ей это удастся.

«Здесь нет справедливости или несправедливости, мы просто пропустили гол и не смогли забить. Тут нет везения или невезения. Один удар по твоим воротам — и ты страдаешь. У нас было много разных ситуаций, когда мяч принимал на себя вратарь. Игроки отдали все силы, сделали всё возможное, мне не в чем их винить. Футболисты устали, но всё же нашли в себе силы, чтобы преодолеть разницу в свежести между командами. Но теперь это лишь слова», — добавил специалист.

Португалия проиграла Бельгии со счётом 0:1 и впервые в своей истории не сумела выйти в четвертьфинал чемпионата Европы.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду бросил капитанскую повязку на газон после вылета Португалии с Евро-2020.