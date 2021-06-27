Куртуа: Бельгия доказала, что готова играть с кем угодно

«У меня было мало работы в предыдущих трёх матчах, но я знал, что с Португалией всё будет по-другому. Я горжусь своими товарищами — они очень хорошо защищались. Италия — тоже сложный соперник, но мы доказали сегодня, что готовы играть с кем угодно», — приводит слова Куртуа пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.

Бельгия победила Португалию со счётом 1:0 и вышла в полуфинал, где сыграет с Италией. Куртуа совершил четыре сейва.

Ранее сообщалось, что Торган Азар был признан лучшим игроком матча Евро-2020 Бельгия — Португалия.