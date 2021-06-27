УЕФА запретил проносить радужный флаг на стадион и в фан-зону в Будапеште

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запретил болельщикам сборной Нидерландов проносить радужный флаг на стадион и в фан-зону в Будапеште перед матчем 1/8 финала Евро-2020 с Чехией.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запретил болельщикам сборной Нидерландов проносить радужный флаг на стадион и в фан-зону в Будапеште перед матчем 1/8 финала Евро-2020 с Чехией.

«Правила УЕФА применяются в фан-зоне и на стадионе, поэтому они могли принять это решение. Но это не означает, что KNVB поддерживает его. Мы выступаем за возможность использования радужного флага», — приводит слова представителя Королевского футбольного союза Нидерландов (KNVB) Даана Шипперса Nos.nl.

По его словам, болельщиков просят убирать радужный флаг в камеру хранения перед проходом в фан-зону, хотя при этом он видел фанатов в фан-зоне, которые были одеты в костюмы с символикой ЛГБТ.

Матч между Нидерландами и Чехией состоится 27 июня в Будапеште на стадионе «Пушкаш Арена». Начало — 19:00 мск.

Ранее сообщалось, что УЕФА расследует возможное проявление дискриминации на матче Евро-2020 Германия — Венгрия.