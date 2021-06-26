Юльманн: сборной Дании нужны были любовь и поддержка после случившегося с Эриксеном

Главный тренер сборной Дании Каспер Юльманн поделился мнением о выходе команды в 1/4 финала чемпионата Европы по футболу — 2020.

Главный тренер сборной Дании Каспер Юльманн поделился мнением о выходе команды в 1/4 финала чемпионата Европы по футболу — 2020.

«Когда Кристиан потерял сознание, для меня всё изменилось. Ситуация стала совершенно иной. Сборной Дании нужны были любовь и поддержка после случившегося с Эриксеном, и это нас окрылило. Я очень счастлив», — цитирует Юльманна Goal.com.

В матче 1/8 финала чемпионата Европы сборная Дании одержала победу над национальной командой Уэльса. Встреча проходила на стадионе «Йохан Кройфф Арена» в Амстердаме и завершилась со счётом 4:0.

Напомним, что во встрече первого туре группового этапа Евро-2020 Дания — Финляндия полузащитник датской сборной Кристиан Эриксен перенёс инфаркт.

Ранее Юльманн рассказал об изменении атмосферы в сборной Дании после посещения Эриксена.