Аршавин рассказал, что «Зениту» предлагали подписать Дольберга перед Евро-2020

«Перед чемпионатом Европы нам предлагали его в «Зенит». Но после этих двух голов цена на него увеличилась. Он сейчас в «Ницце», а там не так хорошо всё складывается, поэтому он на рынке. Это качественный нападающий. Он может с помощью сборной Дании и голов найти себе место под солнцем. Под петербургским? Может быть», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

В матче с Уэльсом 23-летний Дольберг, для которого эта игра стала второй на Евро-2020 и первой в стартовом составе, оформил дубль. В минувшем клубном сезоне датский форвард провёл за «Ниццу» 29 матчей, забил шесть мячей и отдал две голевые передачи.

Ранее сообщалось, что Дольберг был признан лучшим игроком матча Евро-2020 Уэльс — Дания.