Бэйл — о вылете Уэльса с Евро-2020: предпочёл бы закончить турнир иначе

«Игра пошла не так, как мы хотели. С нашей точки зрения, мы начали очень хорошо, но потом всё изменилось. Попробовали сыграть лучше во втором тайме, но снова пропустили, и после этого потеряли мотивацию. Итог матча нас очень расстроил. Ребята подавлены и злы, и это понятно. Предпочёл бы закончить турнир иначе. Очень обидно — это всё, что я могу сказать. Мы упустили шанс, но хотя бы боролись. Я всё равно горжусь нашими игроками», — приводит слова Бэйла пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Уэльс разгромно проиграл Дании со счётом 0:4 и завершил выступления на Евро-2020. Для валлийской команды нынешний чемпионат Европы был вторым в истории команды. На Евро-2016 сборная Уэльса стала бронзовым призёром турнира.

Ранее сообщалось, что Дания стала первой командой в истории Евро, забившей по четыре мяча в двух матчах подряд.