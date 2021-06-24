Хусаинов оценил работу Карасёва на Евро-2020

«Карасёв прекрасно судил на предыдущих турнирах, но тогда он ещё был новичком. Сейчас у него есть авторитет в судейском комитете. Дальнейшее выступление арбитра ещё ведь зависит от того, как продвинется его родная сборная. Вообще, по имеющимся раскладам я надеюсь, что Карасёв получит не 1/8 финала, а четвертьфинал, это вполне может быть. Дальше уже никак не получится, так как существует политика, при которой после четвертьфинала не дают больше вызов», — сказал Хусаинов RT.

На Евро-2020 российский арбитр Сергей Карасёв отработал матчи группового этапа Италия — Швейцария и Германия — Венгрия.

Ранее сообщалось, что Карасёв будет главным арбитром матча Евро-2020 Германия — Венгрия.