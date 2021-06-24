Названа символическая сборная группового этапа Евро-2020 по версии WhoScored

Представлена символическая сборная группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2020 по версии WhoScored.

Представлена символическая сборная группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2020 по версии WhoScored.

В символическую сборную попали вратарь сборной Финляндии Лукаш Градецки, чешский защитник Владимир Цоуфал, голландские защитники Маттейс де Лигт и Дейли Блинд, датский защитник Йоаким Мехле, хорватский полузащитник Иван Перишич, бельгийский полузащитник Кевин Де Брёйне, голландский полузащитник Френки де Йонг, шведский полузащитник Эмиль Форсберг, голландский нападающий Мемфис Депай и португальский нападающий Криштиану Роналду.

Ранее сообщалось, что Дзюба вошёл в сотню лучших игроков группового этапа Евро-2020.