Украина никогда до Евро-2020 не выходила в плей-офф чемпионатов Европы

Сборная Украины по футболу сыграет в плей-офф чемпионата Европы впервые в своей истории.

Сборная Украины по футболу сыграет в плей-офф чемпионата Европы впервые в своей истории.

Украинцы сыграют в 1/8 финала соревнований, так как подопечные Андрея Шевченко опередили по дополнительным показателям Финляндию и Словакию, которые заняли третьи места в группах B и E.

Украина в группе C уступила Нидерландам (2:3) и Австрии (0:1) и обыграла Северную Македонию (3:1).

Таким образом, украинцы впервые вышли в плей-офф Евро. До этого команда играла на европейских первенствах 2012-го и 2016-го годов, но тогда ей не удавалось выйти из группы.

Ранее сообщалось, что Украина сыграет в 1/8 финала с победителем «группы смерти» или Швецией в Глазго.