Модрич стал самым молодым и самым возрастным автором гола Хорватии на Евро

Встреча проходила на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго и завершилась со счётом 3:1.
В составе сборной Хорватии забитыми мячами отметились Никола Влашич, Лука Модрич и Иван Перишич. В составе команды Шотландии — Каллум Макгрегор.
Таким образом, Хорватия набрала четыре очка, расположилась на втором месте в группе D и вышла в плей-офф Евро-2020.
Отметим, что Модрич стал самым молодым и самым возрастным автором гола сборной Хорватии на чемпионатах Европы. Об этом сообщается на официальной странице УЕФА в Twitter.
Ранее сообщалось, что у Англии самая нерезультативная команда в истории, которая выиграла группу на Евро.