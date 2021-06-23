Модрич стал самым молодым и самым возрастным автором гола Хорватии на Евро

Сборная Хорватии одержала победу над национальной командой Шотландии в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2020.

Сборная Хорватии одержала победу над национальной командой Шотландии в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2020.

Встреча проходила на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго и завершилась со счётом 3:1.

В составе сборной Хорватии забитыми мячами отметились Никола Влашич, Лука Модрич и Иван Перишич. В составе команды Шотландии — Каллум Макгрегор.

Таким образом, Хорватия набрала четыре очка, расположилась на втором месте в группе D и вышла в плей-офф Евро-2020.

Отметим, что Модрич стал самым молодым и самым возрастным автором гола сборной Хорватии на чемпионатах Европы. Об этом сообщается на официальной странице УЕФА в Twitter.

Ранее сообщалось, что у Англии самая нерезультативная команда в истории, которая выиграла группу на Евро.