Стало известно, с кем Англия и Хорватия сыграют в плей-офф Евро-2020

Англичане благодаря победе над Чехией (1:0) выиграли группу D. Таким образом, они встретятся с командой, которая займёт второе место в группе F.
Второе место в этом квартете до сих пор имеют шансы занять все команды группы, а именно — Франция, Германия, Португалия или Венгрия. Матч состоится 29 июня.
Что касается Хорватии, то команда заняла второе место в группе D после победы над Шотландией (3:1). А значит, хорваты сыграют с командой, занявшей второе место в группе E. Это могут быть шведы, словаки, испанцы и поляки.
Ранее сообщалось, что футболист сборной Англии Букайо Сака признан лучшим игроком матча с Чехией.