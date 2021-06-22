Стало известно, с кем Англия и Хорватия сыграют в плей-офф Евро-2020

Стало известно, с кем сыграют сборные Англии и Хорватии по футболу в плей-офф чемпионата Европы.

Стало известно, с кем сыграют сборные Англии и Хорватии по футболу в плей-офф чемпионата Европы.

Англичане благодаря победе над Чехией (1:0) выиграли группу D. Таким образом, они встретятся с командой, которая займёт второе место в группе F.

Второе место в этом квартете до сих пор имеют шансы занять все команды группы, а именно — Франция, Германия, Португалия или Венгрия. Матч состоится 29 июня.

Что касается Хорватии, то команда заняла второе место в группе D после победы над Шотландией (3:1). А значит, хорваты сыграют с командой, занявшей второе место в группе E. Это могут быть шведы, словаки, испанцы и поляки.

Ранее сообщалось, что футболист сборной Англии Букайо Сака признан лучшим игроком матча с Чехией.