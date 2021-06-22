Дасаев считает, что нельзя обвинять Черчесова в провале сборной России на Евро-2020

«Обвинять Черчесова в провале нельзя: он взял самых лучших. Ну уйдёт Черчесов, придёт другой тренер — а игроки-то те же останутся», — приводит слова Дасаева Sport24.

Он отметил, что в российском футболе нет конкуренции, и чтобы это изменить, нужно либо вводить потолок заработной платы либо ужесточать лимит на иностранцев.

«Тогда что-то у нас и получится. Если этого не сделаем, то футбол наш не спасти. У нас одни легионеры бегают. Конкуренция должна быть между российскими футболистами. Тогда и будем рассчитывать на какие-то результаты в Европе и мире», — добавил Дасаев.

Сборная России завершила выступление на Евро-2020, не сумев выйти в плей-офф. Подопечные Станислава Черчесова потерпели два поражения — от Бельгии (0:3) и Дании (1:4) и одержали победу над Финляндией (1:0). Российская команда набрала три очка и по дополнительным показателям заняла последнее, четвёртое место в группе, тем самым завершив выступление на турнире.

Ранее сообщалось, что Дасаев назвал закономерным разгром России в матче Евро-2020 с Данией.