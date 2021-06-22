Лев Лещенко прокомментировал матч Россия — Дания на Евро-2020

Певец Лев Лещенко прокомментировал выступление сборной России на чемпионате Европы по футболу в рамках матча с национальной командой Дании.

Певец Лев Лещенко прокомментировал выступление сборной России на чемпионате Европы по футболу в рамках матча с национальной командой Дании.

«Результат сборной России на этом Евро — провал. По-моему, это самое неприличное поражение на чемпионатах Европы за всё время, что я болею», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его мнению, у российской команды страдает исполнительское мастерство, также тренерским штабом на турнире допущены «явные просчёты».

Со своей стороны, актёр Сергей Селин в беседе с изданием «ПолитЭксперт» отметил, что у россиян не было шансов выстоять против датчан.

«Мяч у наших не держался, спиной к воротам играли, отсутствовали интересные пасы, тактика никакая», — полагает артист.

При этом фаворитом турнира Селин назвал сборную Германии.

21 июня сборная России проиграла Дании со счётом 1:4 в заключительном матче группового этапа и не сумела выйти в плей-офф Евро-2020, заняв четвёртое место в группе.

Ранее в Кремле прокомментировали вылет сборной России с Евро-2020.