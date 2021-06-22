Салихова назвала ожидаемой поражение России от Дании на Евро-2020

Жена владельца московского «Спартака» Зарема Салихова поделился мнением о поражении сборной России от национальной команды Дании в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2020.

Жена владельца московского «Спартака» Зарема Салихова поделился мнением о поражении сборной России от национальной команды Дании в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2020.

«Лично для меня все было ожидаемо. Сборной России не хватило вариативности в атаке. Алексндр Соболев не получил достаточное количество игрового времени. Невызов Фёдора Смолова считаю ошибкой», — цитирует Салихову Sport24.

Также жена Федуна прокомментировал ошибку полузащитника «Спартака» Романа Зобнина в моменте со второым голом датчан.

«Романа Зобнина надо поддержать. На протяжении нескольких лет подряд Роман является палочкой-выручалочкой для «Спартака» и для сборной России. Ошибка Зобнина не была ключевой в проигрыше сборной», — сказала она.

Встреча проходила на стадионе «Паркен» в Копенгагене и завершилась со счётом 4:1.

Ранее Салихова поделилась мнением о будущем Черчесова в сборной России.