Онопко — о вылете сборной России с Евро-2020: не могу сказать, что виноват один Черчесов

«До 38 минуты сборная России хорошо играла. Во втором тайме Россия побежала отыгрываться, но ключевым эпизодом стал второй гол, когда подарили мяч команде Дании. Тяжелый момент и для Романа Зобнина, и для сборной», — цитирует Онопко Sport24.
Также он высказался о перспективах главного тренера национальной команды Станислава Черчесова.
«Александру Дюкову и Станиславу Черчесову надо сесть и обсудить все проблемы. Не могу сказать, что виноват один Черчесов», — сказал Онопко.
Встреча проходила на стадионе «Паркен» в Копенгагене и завершилась со счётом 4:1.
Ранее Онопко выразил готовность сменить Черчесова на посту главного тренера сборной России.