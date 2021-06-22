Онопко — о вылете сборной России с Евро-2020: не могу сказать, что виноват один Черчесов

Бывший защитник сборной России поделился мнением о поражении национальной команды от Дании в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2020.

Бывший защитник сборной России поделился мнением о поражении национальной команды от Дании в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2020.

«До 38 минуты сборная России хорошо играла. Во втором тайме Россия побежала отыгрываться, но ключевым эпизодом стал второй гол, когда подарили мяч команде Дании. Тяжелый момент и для Романа Зобнина, и для сборной», — цитирует Онопко Sport24.

Также он высказался о перспективах главного тренера национальной команды Станислава Черчесова.

«Александру Дюкову и Станиславу Черчесову надо сесть и обсудить все проблемы. Не могу сказать, что виноват один Черчесов», — сказал Онопко.

Встреча проходила на стадионе «Паркен» в Копенгагене и завершилась со счётом 4:1.

Ранее Онопко выразил готовность сменить Черчесова на посту главного тренера сборной России.