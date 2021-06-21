Дзюба извинился перед болельщиками за поражение от Дании на Евро-2020

«Прежде всего хотелось бы извиниться перед страной за такое поражение. Оно может быть и не совсем по игре, но лишний раз показывает, что на таком уровне… Когда ты не забиваешь свои 100-процентные моменты, неправильно мы распоряжаемся. Мы все вместе проигрываем, и все вместе выигрываем. Мы проиграли. Игроки прежде всего. Нам всё разжевали, всё объяснили. Но когда ты сам себе на протяжении турнира привозишь все голы. Я не говорю, что условно кто-то. Мы — футболисты. Конечно же, мы из-за этого проигрываем», — сказал Дзюба в эфире «Матч ТВ».

Дания разгромила Россию в Копенгагене со счётом 4:1 и вышла в плей-офф турнира со второго места. Россияне же покинули Евро-2020.

Ранее сообщалось, что Андреас Кристенсен признан лучшим игроком матча Евро-2020 Дания — Россия.