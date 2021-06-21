Бельгия победила Финляндию и заняла первое место в группе на Евро-2020

Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счётом 2:0 в пользу номинальных гостей.
Победу сборной Бельгии принёс автогол голкипера Лукаша Градецки, от которого мяч на 74-й минуте залетел в ворота после удара Томаса Вермалена, а также гол Ромелу Лукаку, отличившегося на 81-й минуте.
Бельгия вышли в плей-офф с первого места в группе, набрав шесть очков в трёх матчах. Финляндия с тремя очками стала третьей за счёт лучшей разницы забитых и пропущенных мячей с Россией и Данией.
Ранее сообщалось, что сборная Дании впервые с 1984 года забила четыре мяча в матче Евро.