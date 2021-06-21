Бельгия победила Финляндию и заняла первое место в группе на Евро-2020

Сборная Бельгии одержала победу над национальной командой Финляндии в матче заключительного, третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу.

Сборная Бельгии одержала победу над национальной командой Финляндии в матче заключительного, третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу.

Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счётом 2:0 в пользу номинальных гостей.

Победу сборной Бельгии принёс автогол голкипера Лукаша Градецки, от которого мяч на 74-й минуте залетел в ворота после удара Томаса Вермалена, а также гол Ромелу Лукаку, отличившегося на 81-й минуте.

Бельгия вышли в плей-офф с первого места в группе, набрав шесть очков в трёх матчах. Финляндия с тремя очками стала третьей за счёт лучшей разницы забитых и пропущенных мячей с Россией и Данией.

Ранее сообщалось, что сборная Дании впервые с 1984 года забила четыре мяча в матче Евро.