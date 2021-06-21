Кавазашвили — о голе Дании: Сафонов просто потерял ворота

«Сафонов просто потерял ворота. Для вратаря очень важен выбор места. А Сафонов заигрался, засмотрелся, вышел вперёд и даже не ожидал, что через него перекинут мяч. Что делать, у нас в сборной, по-моему, не те вратари, которых должны были брать. Из этой позиции у Сафонова не было никаких шансов вытащить мяч. Через него перелетел, за спину. Куда ни прыгай — не достанешь», — приводит слова Кавазашвили «Чемпионат».

На 38-й минуте за сборную Дании с передачи Пьера-Эмиля Хёйбьерга отличился Миккель Дамсгор.

По итогам первого тайма счёт 1:0 в пользу датчан.

RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.