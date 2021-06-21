Нидерланды разгромили Северную Македонию на Евро-2020

Встреча, прошедшая на «Йохан Кройф Арене» в Амстердаме, завершилась со счётом 3:0 в пользу номинальных гостей.
Победу сборной Нидерландов принесли гол Мемфиса Депая, забившего на 24-й минуте, и два мяча Жоржиньо Вейналдума, отличившегося на 51-й и 58-й минутах.
Нидерланды вышли в плей-офф с первого места в группе, набрав девять очков в трёх матчах. Северная Македония, не набрав очков, завершила выступление на турнире.
Ранее сообщалось, что сборная Нидерландов сделала подарок Горану Пандеву перед матчем на Евро-2020.